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ЕС намерен расширить санкции против Белоруссии на следующей неделе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз в течение следующей недели завершит согласование дополнительных санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС расширит санкции против Белоруссии на следующей неделе", - приводит Bloomberg слова фон дер Ляйен, находящейся с визитом в Вашингтоне.

Председатель Евросовета Шарль Мишель также заявил в среду, что власти ЕС разработали новые санкции против Белоруссии.

Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что главы МИД ЕС планируют в понедельник, 15 ноября, обсудить расширение санкций в отношении Белоруссии.

Фон дер Ляйен также заявила, что санкции против Белоруссии подготовили и США. Вашингтон намерен ввести ограничительные меры против Минска в первой половине декабря, добавила глава ЕК.

Миграционный кризис

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась в минувший понедельник, 8 ноября, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Белоруссия

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