В Польше во вторник насчитали 600 попыток мигрантов прорваться из Белоруссии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Нелегальные мигранты за вторник, 9 ноября, предприняли 599 попыток перехода границы из Белоруссии в Польшу, сообщили в Погранслужбе Польши.

Там отметили, что за вчерашний день задержаны девять человек (5 ливанцев, трое иракцев и один сириец). 48 мигрантов получили предписания с требованием покинуть территорию Польши. За помощь мигрантам задержаны три человека (граждане России, Швеции и Литвы), проинформировали в польской Погранслужбе.

В Польше за август-октябрь зафиксировали более 28,5 тыс. попыток незаконного перехода границы мигрантами. Больше всего в октябре - около 17,3 тыс., в августе - более 3,5 тыс., в сентябре - почти 7,7 тыс.

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе осложнилась в минувший понедельник, 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".