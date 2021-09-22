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Хроника последних дней СССР

Си Цзиньпин заявил, что мир достаточно большой для успешного развития всех стран

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Страны мира способны добиваться своих задач, не нанося вред другим государствам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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"Успех одной страны не должен обязательно означать неудачу другой", - сказал он в видеообращении к Генассамблее ООН. Западные СМИ отмечают, что китайский лидер таким образом, вероятно, намекал на противостояние его страны с США.

"Мир достаточно велик для того, чтобы все страны решали задачи по развитию и прогрессу", - добавил Си Цзиньпин.

По его словам, "мы должны стремиться к диалогу и инклюзивности, а не к конфронтации и отторжению". Также Си Цзиньпин предостерёг страны от решения проблем за рубежом при помощи силы.

"Военные интервенции извне и так называемая демократическая трансформация не приносят ничего, кроме вреда", - считает он.

Ранее на ГА ООН президент США Джо Байден заверил, что не хочет новой холодной войны. Наблюдатели отметили, что, вероятно, в данном случае он намекал на непростые отношения Вашингтона с Пекином.

Китай ООН Си Цзиньпин

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