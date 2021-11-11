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Песков заявил, что РФ пытается помочь разрешить ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия не имеет отношения к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, но пытается прилагать усилия к ее разрешению, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин в среду обсудил по телефону эту ситуацию с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. По его словам, лидеры условились продолжить это общение.

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"Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации", - сказал Песков.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на заявления польской стороны о том, что мигранты даже не пробуют попасть в эту страну легально - через пункты пропуска, а пытаются штурмовать границу в других местах.

"По всей видимости, этих людей не пускают через пункты пропуска", - отреагировал Песков.

При этом он отметил, что Польша отказывает мигрантам в праве попасть в Евросоюз через ее территорию. "Люди не понимают этого отказа, поскольку они знают, что ранее такие прецеденты со стороны ЕС имели место", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Белоруссия Польша

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