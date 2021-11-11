В Белоруссии опровергли информацию о гибели ребенка-беженца на границе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете Белоруссии опровергли информацию о смерти ребенка-мигранта на границе с Польшей.

"Госпогранкомитет Белоруссии опроверг информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусского-польской границе", - сказали "Интерфаксу" в ГПК в четверг.

"Ночью одному из несовершеннолетних из числа беженцев у белорусско-польской границы стало плохо. Мальчика осмотрели медики, которые постоянно дежурят у стихийного лагеря. Они диагностировали переохлаждение у подростка, незамедлительно была оказана медицинская помощь. После стабилизации состояния мальчик вскоре вернулся к своей семье", - сообщили в погранведомстве.

Ранее в СМИ со ссылкой на польские источники появилась информация о гибели на границе 14-летнего беженца.

Как сообщалось, в Польше за август-октябрь зафиксировали более 28,5 тыс. попыток незаконного перехода границы мигрантами. Больше всего в октябре - около 17,3 тыс., в августе - более 3,5 тыс., в сентябре - почти 7,7 тыс.

В этом году через границу с Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась в понедельник, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. В Польше назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Белорусский президент Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал он.