Что случилось этой ночью: пятница, 12 ноября

Разработка биодобавки против COVID и победа сборной России в отборочном матче ЧМ-2022

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ сообщило о разработке биодобавки против COVID под названием "КовБАД". После проведённой оценки эффективности разработанных образцов в отношении COVID-19 в начале ноября на один из них получено свидетельство о государственной регистрации.

- США предупредили европейских союзников о возможном вторжении РФ в Украину, поскольку между Москвой и блоком разгорается напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей. Об этом сообщает издание Bloomberg.

- Комздраву Петербурга поручили провести обязательную вакцинацию пенсионеров от COVID. Нововведение касается не только людей старше 60 лет, но и тех, у кого имеются заболевания бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы. Первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину они должны получить до 15 декабря, второй компонент - до 15 января.

- Дерипаска выиграл суд у Навального. Арбитражный суд Москвы признал распространённые оппозиционером Алексеем Навальным сведения о полученных от государства безвозмездных кредитах Олега Дерипаски не соответствующими действительности. По решению суда, Алексей Навальный обязан удалить информацию о бизнесмене, а также опубликовать в газете "Коммерсантъ" официальное опровержение, так как его YouTube-канал заблокирован.

- Совбез ООН готов обсудить меры относительно Белоруссии в связи с ситуацией с нелегалами. Члены Совета безопасности ООН призвали в совместном заявлении Белоруссию "прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей". Они выразили свою солидарность с Польшей и Литвой, а также заявили о своем стремлении защитить ЕС от "гибридных операций белорусских властей".

- Сборная России со счетом 6:0 победила Кипр в отборочном матче ЧМ-2022 в Санкт-Петербурге. Голы провели Александр Ерохин (4-я минута, 87-я минуты), Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62), Антон Заболотный (82).