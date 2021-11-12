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Минобороны РФ сообщило о разработке биодобавки против COVID под названием "КовБАД"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о разработке средств профилактики коронавируса и государственной регистрации биологически активной добавки (БАД) на основе трав и других природных материалов.

"В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведённой оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации", - сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Проведённые нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - сказал Кириллов в интервью, которое опубликовано в пятницу в газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Он заявил, что средства профилактики коронавирусной инфекции для перорального применения разрабатываются в соответствии с решением министра обороны РФ. По словам Кириллова, на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ "проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса".

Как сообщал "Интерфакс", в задачи 48-го ЦНИИ входит разработка медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.

48-й ЦНИИ участвовал в разработке и испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". ("Гам-КОВИД-Вак", вакцина разработана научным центром имени Н.Гамалеи Минздрава РФ).

27-й Научный центр - одна из ведущих научных организаций Минобороны РФ по проблемам обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности государства, а также противодействия угрозам распространения и применения химического и биологического оружия.

Хроника 09 января 2020 года – 12 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус COVID-19 Игорь Кириллов КовБАД

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