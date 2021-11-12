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Комздраву Петербурга поручили провести обязательную вакцинацию пенсионеров от COVID

Комздраву Петербурга поручили провести обязательную вакцинацию пенсионеров от COVID
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Комитету по здравоохранению Петербурга поручено обеспечить обязательную вакцинацию людей старше 60-ти лет, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача города Натальи Башкетовой, которое было подписано в четверг.

"Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга (...) принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, старше 60-ти лет", - говорится в постановлении.

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Документ вносит поправки в постановление №4 от 12 октября 2021 года об обязательной вакцинации отдельных категорий сотрудников предприятий и организаций. Во вторник, 9 ноября, к таким категориям главным санитарным врачом Петербурга были отнесены люди старше 60-ти лет и люди с хроническими заболеваниями.

Согласно поправкам, комитету по здравоохранению поручено организовать проведение иммунизации, определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, организовать выезд прививочных бригад в трудовые коллективы, обеспечить учет привившихся граждан и внесение их данных в Федеральный регистр вакцинированных.

"Обеспечить предоставление в Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информации о ходе вакцинирования ... еженедельно по вторникам до 17.00 за отчетную неделю", - говорится в постановлении.

Кроме этого, комитету по здравоохранению поручено принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по организации и проведению вакцинопрофилактики против COVID-19.

В четверг заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович сообщила, что вакцинация для людей старше 60 лет и для граждан с хроническими заболеваниями остается в Петербурге добровольной. По ее словам, меры ответственности за отказ от прививки не предусмотрены. В среду в пресс-службе администрации губернатора заявили, что вакцинацию людей старше 60-ти лет и людей с хроническими заболеваниями, должны обеспечить работодатели.

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В региональном управлении Роспотребнадзора в тот же день объяснили, что в случае отказа от прививки эти люди не получат QR-код, им будет "ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг". Если вход в рестораны с 1 декабря в Петербурге будет по QR-кодам, то доступ к бытовым услугам в городе пока никак не ограничивается.

Постановление об обязательной вакцинации пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала во вторник. Речь в нем идет, в том числе, о людях с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением). Обязательную вакцинацию, согласно тому же документу, должны пройти также работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий, студенты профессиональных образовательных учреждений и вузов, отправляющихся на практику, сотрудники аэропорта "Пулково", сотрудники авиакомпаний, работники морских портов.

Первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину все они должны получить до 15 декабря, второй компонент - до 15 января.

В октябре было объявлено об обязательной вакцинации работников торговли, общепита, курьеры, сотрудников отелей, таксистов, водителей общественного транспорта, работников почты, МФЦ, ЖКХ, сотрудников культурных и выставочных учреждений, кинотеатров, театров, концертных залов, библиотек, клиентских подразделений финансовых организаций, салонов красоты, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов, прачечных и химчисток, а также государственных и муниципальных служащих.

Первым компонентом вакцины эти сотрудники должны привиться до 15 ноября, вторым - до 15 декабря.

Согласно постановлению главного санитарного врача Петербурга, должны быть привиты 80% сотрудников.

Хроника 09 января 2020 года – 12 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Санкт-Петербург Роспотребнадзор коронавирус

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