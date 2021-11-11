Дерипаска выиграл суд у Навального

Бизнесмен Олег Дерипаска. Архивное фото Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление бизнесмена Олега Дерипаски к Алексею Навальному, признав распространённые оппозиционером сведения не соответствующими действительности.

"По решению суда, Навальный обязан удалить информацию о Дерипаске, а также опубликовать в газете "Коммерсантъ" официальное опровержение, поскольку его YouTube-канал заблокирован. Кроме того, суд взыскал с Навального 1 рубль в качестве компенсации, о чем просил мой доверитель", - сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Он пояснил, что Навальный, который находится по приговору суда в колонии, может исполнить решение суда через своих доверенных лиц.

"Нахождение его в колонии не является основанием для невыполнения решения суда. В решении суд отметил, что если Навальный после вступления решения в законную силу не исполнит его, он будет подвергнут штрафу в размере 50 тысяч рублей в день за каждый день просрочки", - сказал Мельников.

Дерипаска обратился в Арбитражный суд Москвы в марте 2020 года. По словам адвоката, поводом стала трансляция Навального от 28 ноября 2019 года, в ходе которой он заявил, что Дерипаска получает от государства безвозмездные кредиты и не намерен их возвращать. Мельников резюмировал, что кредиты были получены в российских и иностранных банках под высокий процент (6% в валюте), и они "уже возвращаются".