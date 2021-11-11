Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Дерипаска выиграл суд у Навального

Дерипаска выиграл суд у Навального
Бизнесмен Олег Дерипаска. Архивное фото
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление бизнесмена Олега Дерипаски к Алексею Навальному, признав распространённые оппозиционером сведения не соответствующими действительности.

"По решению суда, Навальный обязан удалить информацию о Дерипаске, а также опубликовать в газете "Коммерсантъ" официальное опровержение, поскольку его YouTube-канал заблокирован. Кроме того, суд взыскал с Навального 1 рубль в качестве компенсации, о чем просил мой доверитель", - сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Он пояснил, что Навальный, который находится по приговору суда в колонии, может исполнить решение суда через своих доверенных лиц.

"Нахождение его в колонии не является основанием для невыполнения решения суда. В решении суд отметил, что если Навальный после вступления решения в законную силу не исполнит его, он будет подвергнут штрафу в размере 50 тысяч рублей в день за каждый день просрочки", - сказал Мельников.

Дерипаска обратился в Арбитражный суд Москвы в марте 2020 года. По словам адвоката, поводом стала трансляция Навального от 28 ноября 2019 года, в ходе которой он заявил, что Дерипаска получает от государства безвозмездные кредиты и не намерен их возвращать. Мельников резюмировал, что кредиты были получены в российских и иностранных банках под высокий процент (6% в валюте), и они "уже возвращаются".

Арбитражный суд Москвы Олег Дерипаска Алексей Навальный YouTube

Новости

Уголовное дело возбуждено в связи с наездом на полицейского в Дагестане

Что произошло за день: четверг, 11 ноября

Путин второй раз за два дня провел телефонный разговор с Меркель

Генпрокуратура попросила ВС РФ ликвидировать "Международный Мемориал"

Генпрокуратура попросила ВС РФ ликвидировать "Международный Мемориал"

Губернатор Петербурга предложил лишить полномочий 6 муниципальных депутатов

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского
Дело "Седьмой студии"

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении
Пандемия коронавируса

В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте

В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });