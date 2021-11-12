В Белоруссии на учениях погибли два российских десантника

Совместные российско-белорусские учения (архив) Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - На недавних учениях в Белоруссии погибли два российских десантника, сообщило Минобороны. Это были контрактники.

Они оба получили травмы при десантировании под Гродно, врачи не смогли их спасти. В Минобороны добавили, что выясняют все обстоятельства случившегося.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", - рассказали в военном ведомстве.

Один из них попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют. Но высота была уже недостаточной, запасной парашют не успел сработать и "произошло жесткое приземление".

Пострадавших быстро доставили в местный стационар, где они и умерли от травм.

Учения по внезапной проверки боеготовности в Гродненской области Белоруссии, граничащей с Литвой и Польшей, проходили в пятницу, в них участвовали около 250 россиян. Об их отправке в Белоруссию стало известно днем в пятницу. Министерство около семи часов вечера уже сообщало, что учения завершились и российские военные самолетами отправились на родину, в места постоянной дислокации. Учения с десантом провели на фоне обострения ситуации с мигрантами на границах Белоруссии со странами ЕС.

На учениях отрабатывались учебно-боевые задачи по захвату объектов и уничтожению условного противника, а также другие действия десантных подразделений. С российской стороны были задействованы Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома взлета на территории России.

11 ноября Россия отправила в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады. 10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.