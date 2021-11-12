Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Белоруссии на учениях погибли два российских десантника

В Белоруссии на учениях погибли два российских десантника
Совместные российско-белорусские учения (архив)
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - На недавних учениях в Белоруссии погибли два российских десантника, сообщило Минобороны. Это были контрактники.

В миреВласти Белоруссии заявили о готовности привлечь РФ к обеспечению безопасности страныЧитать подробнее

Они оба получили травмы при десантировании под Гродно, врачи не смогли их спасти. В Минобороны добавили, что выясняют все обстоятельства случившегося.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", - рассказали в военном ведомстве.

Один из них попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют. Но высота была уже недостаточной, запасной парашют не успел сработать и "произошло жесткое приземление".

Пострадавших быстро доставили в местный стационар, где они и умерли от травм.

Учения по внезапной проверки боеготовности в Гродненской области Белоруссии, граничащей с Литвой и Польшей, проходили в пятницу, в них участвовали около 250 россиян. Об их отправке в Белоруссию стало известно днем в пятницу. Министерство около семи часов вечера уже сообщало, что учения завершились и российские военные самолетами отправились на родину, в места постоянной дислокации. Учения с десантом провели на фоне обострения ситуации с мигрантами на границах Белоруссии со странами ЕС.

На учениях отрабатывались учебно-боевые задачи по захвату объектов и уничтожению условного противника, а также другие действия десантных подразделений. С российской стороны были задействованы Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома взлета на территории России.

11 ноября Россия отправила в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады. 10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

Гродно ВДВ Минобороны Белоруссия

Новости по теме

Новости

Около 250 российских десантников приняли участие в маневрах в Белоруссии

Пандемия коронавируса

Канцлер Австрии пообещал ввести локдаун для непривитых

В Литве осуждены двое обвиняемых в шпионаже в пользу России

Власти Белоруссии заявили о готовности привлечь РФ к обеспечению безопасности страны

Российских десантников направили в Белоруссию на учения

Российских десантников направили в Белоруссию на учения

Турецкий авиарегулятор запретил гражданам Ирака и Сирии летать в Белоруссию

Турецкий авиарегулятор запретил гражданам Ирака и Сирии летать в Белоруссию

В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину

В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину

"Белавиа" перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 252 млн

Байден подписал закон, запрещающий применение оборудования двух китайских компаний

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });