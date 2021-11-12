Около 250 российских десантников приняли участие в маневрах в Белоруссии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В учениях на территории Белоруссии в пятницу приняли участие около 250 российских десантников, они возвращаются в РФ, сообщили в Минобороны России.

По данным Минобороны РФ, российские десантники провели десантирование на незнакомой площадке на территории Белоруссии, приняли участие в совместном тактическом учении с белорусскими военными. Они отработали учебно-боевые задачи по захвату объектов и уничтожению условного противника, а также другие действия десантных подразделений.

"В настоящее время российские десантники осуществили погрузку в самолеты военно-транспортной авиации и совершают перелет с аэродрома в Гродненской области Республики Беларусь в пункты постоянной дислокации на территории России", - сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что десантирование на территории Гродненской области Белоруссии, граничащей с Литвой и Польшей, проведено в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделений Воздушно-десантных войск России.

По словам военных, для обеспечения десантирования задействовали самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома взлета на территории РФ.

11 ноября Россия отправила в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

Полеты российских самолетов, а также отправка на учения в Белоруссию российских десантников проходят на фоне обострения ситуация на польско-белорусской границе. С белорусской стороны к границе подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Белоруссией военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.