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Премьер Нидерландов объявил о частичном локдауне из-за COVID-19

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу вечером объявил о введении в стране на три недели частичного локдауна на фоне нового антирекорда по заболеваемости COVID-19 - накануне было выявлено более 16,3 тыс. новых случаев, сообщает NL Times.

С вечера субботы на дистанционную работу будет переведено большинство жителей страны. Занимающиеся продажей товаров не первой необходимости магазины должны будут закрываться в 18:00, кафе и рестораны - в 20:00.

Новыми ограничениями запрещается собираться дома группами более четырех человек, вводится вновь правило обязательной дистанции между людьми в 1,5 метра. Спортивные мероприятия разрешено проводить, но без болельщиков.

Европейские СМИ отмечают, что Нидерланды стали первой с лета страной в западной Европе, которые ввела ту или иную форму локдауна.

Накануне в Нидерландах зафиксировали антирекорд по заболеваемости - более 16,3 тыс. новых случаев коронавируса. В пятницу число новых случаев вновь превысило 16 тыс.

За время пандемии в Нидерландах выявили 2,24 млн случаев заражения COVID-19, около 18,6 тыс. из них имели летальный исход.

Согласно открытым данным, в Нидерландах полностью вакцинированы от COVID-19 82,4% населения старше 12 лет. Это 73% от общего населения страны.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Нидерланды Коронавирус

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