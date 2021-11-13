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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 252,5 млн

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы возросло до 252 млн 526 тыс. 185, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 88 тыс. 999 человек.

Тройку стран с наибольшим числом заболевших неизменно составляют США, Индия и Бразилия. В Штатах зарегистрировали 46 млн 991 тыс. 337 инфицированных COVID-19, умер 62 521 пациент. В Индии - 34 млн 426 тыс. 36 случаев заражения и 463 245 умерших пациентов, в Бразилии - 21 млн 939 тыс. 196 случаев болезни и 610 491 умерший.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 654,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 347 человек, в Индии - 331, Бразилии - 2 847.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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