Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Нидерландах призывали ввести частичный карантин из-за COVID-19

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительственная консультативная группа экспертов в области здравоохранения призвала власти Нидерландов ввести частичный карантин после того, как в стране зафиксировали антирекорд по заболеваемости с начала пандемии - более 16 тысяч случаев в сутки, сообщает в пятницу нидерландская пресса.

СМИ отмечают, что в частности предлагается закрыть театры и кинотеатры, отменить крупные мероприятия, закрыть кафе и рестораны. Школы, однако, останутся открытыми.

В миреЧисло случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 252 млнЧитать подробнее

О решениях планируется объявить на пресс-конференции представителей правительства, которая состоится позже в пятницу.

Прирост заболеваний COVID-19 за последние сутки составил 16364 случаев, летальных исходов среди заразившихся пациентов - 26.

Вспышка COVID-19 последовала за отменой мер социального дистанцирования в конце сентября.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Нидерландах было диагностировано свыше 2,2 млн заражений, более 18,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 2 млн человек выздоровели.

Нидерланды коронавирус

Новости по теме

Новости

Российских десантников направили в Белоруссию на учения

Турецкий авиарегулятор запретил гражданам Ирака и Сирии летать в Белоруссию

Турецкий авиарегулятор запретил гражданам Ирака и Сирии летать в Белоруссию

В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину

В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину

"Белавиа" перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 252 млн

Байден подписал закон, запрещающий применение оборудования двух китайских компаний

Пандемия коронавируса

Россия представила ЕС часть документов для взаимного признания COVID-паспортов

Россия представила ЕС часть документов для взаимного признания COVID-паспортов

Что случилось этой ночью: пятница, 12 ноября

Киев заявил, что РФ может стремиться к продвижению на территорию Украины

Киев заявил, что РФ может стремиться к продвижению на территорию Украины

Суд в США приостановил передачу данных по делу о штурме Капитолия

Суд в США приостановил передачу данных по делу о штурме Капитолия
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });