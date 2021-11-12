В Нидерландах призывали ввести частичный карантин из-за COVID-19

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительственная консультативная группа экспертов в области здравоохранения призвала власти Нидерландов ввести частичный карантин после того, как в стране зафиксировали антирекорд по заболеваемости с начала пандемии - более 16 тысяч случаев в сутки, сообщает в пятницу нидерландская пресса.

СМИ отмечают, что в частности предлагается закрыть театры и кинотеатры, отменить крупные мероприятия, закрыть кафе и рестораны. Школы, однако, останутся открытыми.

О решениях планируется объявить на пресс-конференции представителей правительства, которая состоится позже в пятницу.

Прирост заболеваний COVID-19 за последние сутки составил 16364 случаев, летальных исходов среди заразившихся пациентов - 26.

Вспышка COVID-19 последовала за отменой мер социального дистанцирования в конце сентября.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Нидерландах было диагностировано свыше 2,2 млн заражений, более 18,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 2 млн человек выздоровели.