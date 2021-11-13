Астронавты NASA 30 ноября выйдут в открытый космос для замены антенны

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Астронавты NASA Томас Маршберн и Кайла Бэррон выйдут в открытый космос из Международной космической станции (МКС) во вторник, 30 ноября, для замены неработающей антенны на одной из ферменных конструкций станции, сообщается на сайте NASA.

"Астронавты NASA Томас Маршберн и Кайла Бэррон выйдут из шлюза Quest около 7:10 (15:10 по московскому времени) по времени Восточного побережья США, чтобы заменить антенну, обеспечивающую связь в S-диапазоне, такой же антенной, уже расположенной на одной из ферменных конструкций станции", - говорится в сообщении NASA.

По плану, выход в открытый космос продлится около шести с половиной часов, в период которых астронавты будут работать у ферменной конструкции P1, где установлена антенна. Ассистировать им будет астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, который будет управлять роботизированным манипулятором Canadarm-2 изнутри станции.

В NASA отмечают, что хотя антенна и перестала передавать сигналы на Землю с помощью Спутниковой системы сопровождения объектов и передачи данных (TDRSS), сбой не сильно влияет на работу станции. Для полной уверенности в достаточности связи на станции космическое управление приняло решение заменить неработающую антенну.

В данный момент на станции находится семь человек, среди них прибывшие 12 ноября в рамках пилотируемой миссии SpaceX к МКС Crew Dragon-3 представители NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года. Помимо экипажа Crew Dragon-3 на МКС находятся астронавт NASA Марк Ванде Хай и космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров.