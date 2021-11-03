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В Пентагоне заверили в способности защитить Тайвань при необходимости

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - США имеют возможность защищать Тайвань от внешней агрессии, если от властей острова в Вашингтон поступит соответствующий запрос. Об этом заявил в среду глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"У нас есть безоговорочные возможности совершать всевозможные вещи в разных частях мира, включая и это (защиту Тайваня - ИФ), если потребуется. У нас, вне всяких сомнений, есть на то возможность. Об этом не может быть вопросов", - приводят западные СМИ слова Милли, сказанные на форуме по безопасности в Аспенском институте.

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В то же время он сказал, что не прогнозирует военных акций КНР против Тайваня в ближайшие 24 месяца. Милли одновременно отметил наращивание Китаем возможностей применить силу против Тайваня на тот случай, если китайское руководство когда-либо в будущем выберет такой вариант действий.

Милли выразил уверенность в том, что Пекину и Тайваню следует урегулировать разногласия мирным путем и что Вашингтон рассчитывает на такое развитие событий.

Тем временем, сообщает издание South China Morning Post (SCMP), китайские военные в среду начали недельные учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море: это совпало с завершением маневров КНР в Южно-Китайском море, начавшихся в минувшее воскресенье.

SCMP отмечает, что по мнению экспертов, учения Китая стали ответом на недавние маневры авианосной ударной группы США во главе с авианосцем Carl Vinson и японского вертолетоносца "Кага" в водах Южно-Китайского моря, принадлежность которых оспаривается несколькими странами. По данным пекинского аналитического центра South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, это уже девятая за год авианосная группа США, действующая в этих водах.

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По информации аналитиков, в октябре на фоне действий флотилии, возглавляемой авианосцем Carl Vinson, и британской группы во главе с авианосцем Queen Elizabeth, США провели в регионе 52 разведывательных полета.

Территориальные вопросы КНР

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Кроме этого, Китай и участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название – Наньша) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты.

США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.

США Тайвань

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