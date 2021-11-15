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В НАТО не ответили, что будет делать альянс в случае военных действий КНР против Тайваня

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios не ответил на вопрос журналиста о том, какую роль будет играть альянс, если Пекин начнет военные действия против Тайваня.

"Если бы я начал отвечать на все ваши гипотетические вопросы, я бы только усилил напряженность, которую мы наблюдаем в этом регионе", - сказал он.

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Тем не менее, как отмечает портал, "Столтенберг в последнее время много сделал для расширения миссии НАТО, включив в нее "системные вызовы" со стороны Китая". Тайвань ни в какой форме не связан с НАТО, однако, как считает Axios, "его судьба связана с противостоянием США и Запада амбициям Китая".

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен в состоявшейся на прошлой неделе телефонной беседе с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что Соединенные Штаты озабочены действиями Пекина в отношении Тайваня и выступают за мир и стабильность в районе Тайваньского пролива.

МИД КНР в субботу в сообщении о беседе информировал, что Ван И изложил Блинкену позицию Китая по Тайваню "в ответ на ответ на недавние неправильные слова и действия Соединенных Штатов" по этой проблеме. Министр отметил, что любая поддержка сил, выступающих за независимость острова, способствует нарушению мира в проливе и, в конечном итоге, будет иметь последствия". По его словам, "если США действительно хотят сохранить мир в Тайваньском проливе, они должны четко и решительно выступать против любых действий, направленных на "независимость Тайваня", придерживаться политики одного Китая и "прекратить посылать неправильные сигналы силам "независимости Тайваня".

Наблюдатели считают, что тема Тайваня будет поднята на намеченной на вторник по пекинскому и понедельник по вашингтонскому времени виртуальной встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Временная разница между Пекином и Вашингтоном составляет 13 часов.

США Китай Тайвань НАТО Йенс Столтенберг

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