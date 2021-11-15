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Прага выразила готовность помочь Варшаве в ситуации на границе с Белоруссией

Прага выразила готовность помочь Варшаве в ситуации на границе с Белоруссией
Фото: Igor Zehl/Zuma/TASS

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обсудил ситуацию с нелегалами на границе с Белоруссией с польским коллегой Збигневом Рау и сообщил о готовности его страны помочь.

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"Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь в случае необходимости", - написал Кулганек в своем твиттере.

Он добавил, что обсуждение ситуации с Белоруссией будет продолжено в понедельник в ходе встречи глав МИД стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).

Как сообщалось, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в прошлый понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Белоруссия Чехия Польша Якуб Кулганек Збигнев Рау

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