МИД Польши отметил увеличение числа мигрантов на границе с Белоруссией

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Число мигрантов, скопившихся в Белоруссии рядом с польской границей, выросло до 4-5 тысяч человек, их количество растет, сообщил газете El Pais заместитель госсекретаря МИД Польши Павел Яблоньский.

Их точное число не позволяет оценить отсутствие международных наблюдателей. El Pais отмечает, что в Еврокомиссии 9 ноября говорили о 2 тысячах мигрантах на этом участке границы. Польские СМИ сообщали о 3-4 тысячах. Собравшиеся на границе периодически пытаются прорваться в Польшу.

По словам Яблоньского, всего через белорусские туристические агентства в Белоруссию прибыло 15-20 тысяч граждан стран Ближнего Востока. В центрах содержания мигрантов в Польше сейчас находятся от 1500 до 2000 иностранцев, пробравшихся в страну из Белоруссии.

По данным Польской погранслужбы, с августа иностранцы совершили больше 30 тысяч попыток незаконно пересечь границу, 17,3 тысячи таких случаев пришлось на октябрь, пишет издание.

Большая группа мигрантов подошла к польской границе в понедельник 8 ноября. Польские чиновники назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия с лета фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. Пограничникам этих стран разрешили не задерживать, а вытеснять нарушителей обратно. В Евросоюзе считают, что кризис был создан Минском намеренно в ответ на очередные санкции после вынужденной посадки самолета Ryannair в Белоруссии. В Минске это отрицают. Евросоюз намерен в связи с этим ввести новые санкции.

Как заявил 11 ноября глава МИД Германии Хайко Маас, это будут меры, направленные против нелегального провоза людей через Белоруссию. Кроме того, он упомянул оказание гуманитарной помощи мигрантам, скопившимся в приграничной зоне Польши и Белоруссии, и "активизацию разъяснительной работы в странах происхождения" этих нелегалов.