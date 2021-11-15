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Что случилось этой ночью: понедельник, 15 ноября

​​​​​​​Заявление Блинкена о миграционном кризисе в Белоруссии и победа Хэмилтона на Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США назвали миграционный кризис в Белоруссии отвлечением внимания от действий РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с польским главой МИД Збигневом Рау выразил поддержку Польше, столкнувшейся с волной мигрантов, которые стремятся попасть на ее территорию через Белоруссию.

- Работница пострадала при взрыве на складе угля НЛМК в Липецке. В 21:30 на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината произошёл взрыв с последующим возгоранием конвейера, в результате которого обвалилась часть кровли цеха. Пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Инцидент не повлиял на производственный процесс.

- Столтенберг заявил, что НАТО готово реагировать на ситуацию на границе РФ и Украины. Он отметил, что альянс "начеку" и готов "к любому развитию ситуации". В то же время генсек признал, что Украина разочарована тем, что ранее данное обещание о присоединении страны к плану действий по членству в НАТО "для защиты от России" еще не выполнено.

- Сергей Чемезов оценил новую VIP-версию Superjet в $39-50 млн. По словам главы "Ростеха", интерес к самолету проявляют российские заказчики. Он назвал самолет "уникальной машиной, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета".

- Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1". Россиянин Никита Мазепин, защищающий цвета команды Haas, занял 17-е место.

- Неизвестные ворвались в больницу под Тулой и устроили погром. Четверо мужчин напали на охранника в Новомосковске, сломали дверь и разбили телефон в приемном отделении. По данным местных СМИ, ворвавшиеся были родственниками одного из пациентов.

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