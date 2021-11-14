Неизвестные ворвались в больницу под Тулой и устроили погром

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа мужчин ворвалась в здание городской клинической больницы в Новомосковске Тульской области, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Четыре человека ворвались в здание больницы сегодня вечером, напали на охранника. В приемном отделении они сломали дверь и разбили телефон. На месте работает полиция", - сказал собеседник агентства.

"Предварительно, медицинский персонал не пострадал", - отметил источник.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным комментарием регионального УМВД и Минздрава Тульской области.

По данным местных СМИ, ворвавшиеся были родственниками одного из пациентов.