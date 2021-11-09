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В Эфиопии задержали 16 сотрудников ООН

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В столице Эфиопии Аддис-Абебе задержали 16 сотрудников Организации объединенных наций (ООН), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Мы работаем с властями Эфиопии над тем, чтобы добиться их немедленного освобождения", - заявил Дюжаррик журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что разъяснений о причинах задержания своих сотрудников ООН не получила.

По данным агентства, изначально задержанных было больше, но позднее шесть человек отпустили, и в данный момент под стражей находятся 16 человек.

Правительство Эфиопии ранее в ноябре объявило режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй. В частности, власти Аддис-Абебы заявили горожанам о необходимости зарегистрировать находящееся в их распоряжении оружие и быть готовыми к защите столицы.

Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

ООН Эфиопия

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