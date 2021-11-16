Минск начнет расследование инцидента с мигрантами на границе с Польшей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии инициирует расследование инцидента с применением спецсредств против мигрантов на границе с Польшей, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ведомства.

"... применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Белорусская сторона инициирует расследование данного инцидента", - подчеркнули в ГПК.

В ведомстве отметили, что к полудню 16 ноября ситуация вблизи лагеря беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась. "Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши", - сказали в ГПК. Поэтому они попытались демонтировать заграждения на границе Белоруссии и Польши.

В ГПК уточнили, что "фактически забор находится на польской территории, потому белорусские пограничники не имеют законного права приближаться к нему".

"Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты", - сообщили в ведомстве.

Ранее во вторник мигранты попытались прорваться через границу с Польшей через пограничную линию в районе КПП "Брузги/Кужницы", они стали ломать заграждение и бросать камни в польских силовиков. Те в ответ применили слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты, водомет.

Минобороны Польши сообщило, что мигранты вели себя "очень агрессивно", атаковали польских рядовых и офицеров при помощи камней, пытались разрушить заграждения и прорваться в Польшу. Польские силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы сдержать "агрессию мигрантов". "Мигрантов обеспечили шумовыми гранатами белорусские службы. Они бросали их в польских рядовых и офицеров", - отмечалось в сообщении польского Минобороны.

После применения спецсредств ситуация на белорусско-польской границе нормализовалась. "Напряжение спадает. Люди понемногу возвращаются в лагерь", - говорилось в сообщении белорусского агентства БелТА.

Ситуация на границе ЕС и Белоруссии складывается особенно тяжело в последние несколько дней. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минск в том, что именно он создал хаос близ границ ЕС. В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" Минска.