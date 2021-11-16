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Мигранты на границе с Польшей возвращаются в лагерь на территории Белоруссии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация на белорусско-польской границе во вторник нормализовалась после применения военными Польши спецсредств при попытке мигрантов прорваться через пограничную линию в районе КПП "Брузги/Кужницы", сообщило агентство БелТА.

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"Напряжение спадает. Люди понемногу возвращаются в лагерь", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник мигранты попытались прорваться через границу с Польшей, стали ломать заграждение и бросать камни в польских силовиков. Те в ответ применили слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты, водомет.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась в начале ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссию "гибридной агрессией" белорусского режима.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия

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