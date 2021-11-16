Путин и Лукашенко обсудили по телефону кризис с мигрантами

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе с учетом вчерашнего разговора Лукашенко с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Об этом телефонном разговоре также сообщило агентство "БелТА", в его сообщении говорится, что два лидера "прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства" и что Лукашенко сообщил Путину о беседе с Меркель.

Меркель на прошлой неделе дважды говорила с Путиным по телефону, он ей предложил провести прямые переговоры с руководством Белоруссии. Канцлер во второй беседе сказала президенту, что кризис на границе создан "белорусским режимом, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз". В Москве возлагают на Запад ответственность за сложившуюся ситуацию, отмечая, что западные страны своей политикой на Ближнем Востоке вынудили местное население искать убежища в других государствах.

На совещании во вторник Лукашенко рассказал, что предложил Меркель вариант "по развязке ситуации", она взяла паузу на обсуждение этого предложения в Евросоюзе и пока они договорились не раскрывать деталей.