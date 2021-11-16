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В Польше заявили, что мигранты на границе закидывают военных камнями

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Мигранты на границе Польши и Белоруссии во вторник бросают камни в пограничников и военных, а также не оставляют попыток прорваться через границу, сообщает министерство обороны Польши.

"Мигранты атаковали наших рядовых и офицеров при помощи камней и пытаются разрушить заграждения и прорваться в Польшу", - говорится в заявлении, размещенном в твиттере во вторник.

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В нем отмечается, что польские силы безопасности, как ранее сообщали СМИ, применили слезоточивый газ, чтобы сдержать "агрессию мигрантов".

"Мигранты ведут себя очень агрессивно", - говорится в заявлении.

Ситуация на границе ЕС и Белорусии складывается особенно тяжело в последние несколько дней. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала миграционного кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС. Страны Балтии обвиняют белорусские власти в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия

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