Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Боррель призвал Минск быстрее урегулировать ситуацию на границе с Польшей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во вторник в телефонной беседе с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем призвал белорусскую сторону скорее урегулировать ситуацию на границе с Польшей.

"Говорил с министром иностранных дел Макеем после дискуссии глав МИД стран ЕС по Белоруссии. Я призвал к незамедлительным действиям по восстановлению безопасности в районах Белоруссии на границе с ЕС и обратился с призывом обратить внимание на сложную ситуацию людей, застрявших там", - написал Боррель в твиттере.

Накануне Главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Глава европейской дипломатии уже во второй раз за последние дни общался с Макеем. В воскресенье Боррель сообщил, что в телефонном разговоре с главой МИД Белоруссии призвал Минск решить кризис с нелегальными мигрантами и допустить гуманитарные организации на границу страны с Польшей.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Макей заверил его в том, что Минск нацелен на решение проблемы с нелегальными мигрантами.

"Он заверил меня, что они предоставят гуманитарную помощь, что задействуют армию, что согласны предоставить доступ (на границу Белоруссии с ЕС - ИФ) структурам ООН, которые помогают беженцам. В данном случае это были хорошие новости", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в прошлый понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

9
Евросоюз Жозеп Боррель Белоруссия Владимир Макей

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Pfizer запросила одобрение на применение экспериментального лекарства от COVID-19

Pfizer запросила одобрение на применение экспериментального лекарства от COVID-19

Американцы запланировали потратить в среднем $997,73 на покупки в праздники

Американцы запланировали потратить в среднем $997,73 на покупки в праздники

Cуд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку 2"

Азербайджан и Армения прекратили боевые действия после переговоров с Шойгу

В Германии назвали "безответственными" испытания РФ противоспутникового оружия

В Германии назвали "безответственными" испытания РФ противоспутникового оружия

Что произошло за день: вторник, 16 ноября

Пашинян назвал проявлением агрессии действия военных Азербайджана

Пашинян назвал проявлением агрессии действия военных Азербайджана

Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре

Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре

Минэкономики ФРГ не станет давать новый отзыв на СП 2 из-за приостановки сертификации

Интерпол нашел в Великобритании пропавшую 30 лет назад иркутянку

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });