Боррель призвал Минск быстрее урегулировать ситуацию на границе с Польшей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во вторник в телефонной беседе с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем призвал белорусскую сторону скорее урегулировать ситуацию на границе с Польшей.

"Говорил с министром иностранных дел Макеем после дискуссии глав МИД стран ЕС по Белоруссии. Я призвал к незамедлительным действиям по восстановлению безопасности в районах Белоруссии на границе с ЕС и обратился с призывом обратить внимание на сложную ситуацию людей, застрявших там", - написал Боррель в твиттере.

Spoke to Foreign Minister Makei as a follow up to #FAC discussion on #Belarus.



I called for urgent action to restore security at Belarus border areas with EU and address humanitarian plight of stranded persons there. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 16, 2021

Накануне Главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Глава европейской дипломатии уже во второй раз за последние дни общался с Макеем. В воскресенье Боррель сообщил, что в телефонном разговоре с главой МИД Белоруссии призвал Минск решить кризис с нелегальными мигрантами и допустить гуманитарные организации на границу страны с Польшей.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Макей заверил его в том, что Минск нацелен на решение проблемы с нелегальными мигрантами.

"Он заверил меня, что они предоставят гуманитарную помощь, что задействуют армию, что согласны предоставить доступ (на границу Белоруссии с ЕС - ИФ) структурам ООН, которые помогают беженцам. В данном случае это были хорошие новости", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в прошлый понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.