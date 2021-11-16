Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре

Там смогут переночевать более 2 тысяч человек

Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе Фото: Оксана Манчук/БелТА/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе Гродненской области подготовить логистический центр для приема мигрантов, находящихся у границы с Польшей, сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Президент поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе. Для приема и обогрева замерзших людей готовят логистический центр, который находится неподалеку. Там беженцев накормят и обогреют", - говорится в сообщении.

Часть беженцев, находившихся в пункте пропуска "Брузги", ушла от границы. Их направляют для размещения в логистический центр.

Госагентство БелТа сообщает, что для мигрантов подготовили более 2 тыс. спальных комплектов, а готовить еду будут военные полевые кухни, расположенные на территории Западного оперативного командования.

16 ноября ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась. "Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Для этого они устремились к заграждениям для и попытались их демонтировать", - сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Там уточнили, что "чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ". "Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в т.ч. и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты", - добавили в ведомстве.

Со своей стороны, в Варшаве заявили, что белорусские пограничники управляли нелегальными мигрантами, атаковавшими польских военных и пограничников на границе. В ведомстве считают, что белорусские силовики обеспечили мигрантов шумовыми гранатами.