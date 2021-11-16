Минобороны Польши заявило, что нелегалы атаковали военных под надзором Белоруссии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны во вторник Польши заявили, что белорусские пограничники управляли нелегальными мигрантами, атаковавшими польских военных и пограничников на границе.

"Сегодняшняя атака проводилась под строгим надзором белорусских служб", - говорится в твиттере оборонного ведомства Польши.

Как сообщалось, в ведомстве считают, что белорусские силовики обеспечили мигрантов шумовыми гранатами.

Ранее Минобороны Польши сообщило, что мигранты бросают камни в пограничников и военных, охраняющих ее, и пытаются прорваться через границу. Польские силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы сдержать атаку.