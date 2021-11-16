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СК Белоруссии сообщил, что среди пострадавших на границе мигрантов есть женщины и дети

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту применения спецсредств против беженцев на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брузги", сообщили в пресс-службе СК во вторник.

По данным СК, в результате есть пострадавшие, среди которых - женщины и дети. Сами мигранты были без оружия, отмечают в ведомстве.

"В момент применения светошумовых гранат и водометов сопредельным государством, пострадавшие находились, в том числе, на территории Республики Беларусь", - заявили в СК.

По информации правоохранительных органов, на месте работает следственно-оперативная группа, задействована передвижная криминалистическая лаборатория ведомства.

"Работа продолжится и в ночные часы с использованием осветительного оборудования. Начат осмотр места происшествия на территории Республики Беларусь, проводится работа с пострадавшими. Фиксируется обстановка на месте происшествия, изымаются следы и объекты, по которым планируется назначение экспертиз", - проинформировали в СК.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что инициирует расследование инцидента с применением спецсредств против мигрантов на границе с Польшей.

"... применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Белорусская сторона инициирует расследование данного инцидента", - заявили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ведомства.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Польша

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