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Великобритания и Украина заявили, что не хотят быть враждебными к России

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников заявили, что правительство их стран не хотят быть враждебными к России, но обеспокоены якобы военной активностью у границ Украины.

"У наших правительств нет желания быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы обеспокоены наращиванием военной мощи и активностью России у границ Украины", - говорится в совместном заявлении министров обороны Великобритании и Украины, распространенном минобороны королевства.

В заявлении, сделанном в ходе визита Уоллеса на Украину, подчеркивается, что "национальный суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы".

"Украина и Соединенное Королевство являются стратегическими партнерами в области безопасности и обороны", - отметили министры обороны.

Согласно их заявлению, Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать Украину.

"Мы непоколебимы в этой поддержке, и вместе мы сохраняем бдительность и единство в защите наших общих ценностей и свобод", - добавили главы оборонных ведомств.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Великобритания поддерживает Украину потому, что привержена демократии и свободе.

"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну. Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которая сейчас разделяется на огромной территории европейского континента ", - сказал Джонсон, выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона.

При этом британский премьер призвал не забывать, что "именно русская кровь позволила победить нацизм".

Украина Великобритания Россия Бен Уоллес Алексей Резников

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