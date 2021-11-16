Джонсон заявил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания поддерживает Украину потому, что привержена демократии и свободе, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона. Текст выступления опубликован на сайте канцелярии премьера.

"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну. Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которая сейчас разделяется на огромной территории европейского континента ", - сказал Джонсон.

При этом британский премьер призвал не забывать, что "именно русская кровь позволила победить нацизм".

Он предупредил, что вскоре странам ЕС предстоит выбор между тем, "чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и выступить за дело мира и стабильности".

Премьер-министр также упомянул ситуацию на польско-белорусской границе.

"Когда наши польские друзья попросили нас помочь справиться с надуманным кризисом на их границе с Белоруссией, мы быстро отреагировали", - отметил он.