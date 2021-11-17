Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил во вторник, что США не поощряют независимость Тайваня, сообщают американские СМИ.

Байден указал, что "мы вообще не собираемся менять нашу политику".

"Я сказал, что они должны решить - "они" - Тайвань. Не мы. И мы не поощряем независимость, мы поощряем то, что они делают именно то, что требует "Закон об отношениях с Тайванем". Именно это мы и делаем. Позволяем им принять собственное решение", - продолжил президент США.

Байден заявил журналистам ранее в тот же день, что в ходе виртуального саммита с Си Цзиньпином ясно дал понять, что США соблюдают "Закон об отношениях с Тайванем", в соответствии с которым США обязуются предоставлять Тайваню оружие для обороны.

В отчете о виртуальном саммите Байдена с Си Цзиньпином говорилось, что американский лидер подтвердил приверженность своей администрации политике "одного Китая", в соответствии с которой США не признают Тайвань отдельным от материкового Китая государством.

Выступая перед журналистами после встречи, высокопоставленный чиновник администрации подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня.

"Закон об отношениях с Тайванем" был принят 10 апреля 1979 года Конгрессом США для поддержки Тайваня, в котором, в частности, предусмотрены обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности Тайваня.

Ранее Пентагон заявлял о способности защитить Тайвань при необходимости.

"У нас есть безоговорочные возможности совершать всевозможные вещи в разных частях мира, включая и это (защиту Тайваня - ИФ), если потребуется. У нас, вне всяких сомнений, есть на то возможность. Об этом не может быть вопросов", - говорил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Территориальные вопросы КНР

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Кроме этого, Китай и участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название – Наньша) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты.

США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.