Норвегия побила рекорд суточного прироста заболеваемости COVID-19

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Норвегии выявили рекордный с начала пандемии суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией - 2552 новых случаев заражения за вторник, сообщает Aftonposten.

В этот же день правительство страны сократило с шести месяцев до пяти перерыв между основной вакцинацией от коронавируса для людей старше 65 лет и ревакцинацией. Издание уточняет, что тех, кто имеет право на бустерную дозу вакцины, оповестят об этом через SMS. Всего в стране свыше 90% населения получили одну дозу вакцины против COVID-19 и 87,3% получили обе.

В последние дни ситуация с коронавирусом снова начала ухудшаться в ряде стран Европы, даже там, где высок уровень вакцинации. В частности, Германия за минувшие сутки выявила рекордные 52 826 случаев заражения COVID-19. Свои антирекорды установили Австрия и Венгрия. Отдельные страны начали возвращать ранее отмененные ограничения.

В Норвегии все ковид-ограничения отменили в сентябре.

В еженедельном докладе Всемирная организация здравоохранения отметила рост смертности от COVID-19 в Европе на 5% за неделю. ВОЗ назвала Европу единственным континентом, где этот показатель растет. В западных странах Европы полностью привиты около 60% населения, в Восточной Европе показатели вдвое ниже на фоне недоверия людей к вакцинации.

По данным ВОЗ, в Норвегии смертность за неделю выросла на 67%, в Словакии - на 38%, по приросту заболеваемости лидируют Россия, Германия и Великобритания.

По данным Worldometers, всего с начала пандемии в Норвегии выявили 232 839 случаев заражения коронавирусом, умерли 952 заболевших.