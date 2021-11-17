Бельгийцам придется вновь носить маски в помещении и работать удаленно

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Бельгии приняло решение об ужесточении ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса: в стране вновь становится обязательным ношение масок в помещении, а сотрудников переводят на дистанционный режим работы минимум на четыре дня в неделю, пишут в среду европейские СМИ.

Маски нужно будет носить всем находящимся в закрытых помещениях, например, в кафе и ресторанах, при этом за столиками можно будет сидеть и без защитных средств. Нормы будут распространяться на жителей страны старше 10 лет, ранее возрастным ограничением было 12 лет. До середины декабря бельгийцам придется работать из дома четыре дня в неделю, а затем - три дня.

Официальное решение по ночным клубам пока оглашено не было, однако не исключается, что им придется проверять посетителей на COVID-19, чтобы избежать ношения масок.

Ограничения, которые вступят в силу с 20 ноября, были приняты на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Бельгии, где идет четвертая волна заболеваемости. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в Бельгии наблюдается один из самых высоких показателей заболеваемости на душу населения в ЕС: за последние две недели на сто человек приходится один случай инфицирования.

Ранее Бельгия ввела правило об обязательном предъявлении QR-кода для посещения ресторанов и театров: чтобы попасть внутрь, жителям страны нужно показать сертификат, подтверждающий вакцинацию, недавнее выздоровление от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.