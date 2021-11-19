Спецпосланник США по Ирану сообщил об "очень конструктивном разговоре" с замглавы МИД РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что в пятницу у него состоялся очень продуктивный телефонный разговор с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюем.

"Этим утром был очень конструктивный телефонный разговор с замглавой МИД РФ Рябковым и замглавой МИД КНР Ма. Наши три страны решительно согласны на необходимость полностью восстановить действие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - написал он в твиттере.

"Мы работаем вместе над достижением этого через согласование наших подходов, в то время как мы движемся к седьмому раунду переговоров (по СВПД - ИФ)", - добавил он.

Ранее стало известно, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября. Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани тогда назвал целью этих переговоров "снятие незаконных санкций" США.

В Вашингтоне в свою очередь заявили, что считают возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по атому.

Иранская ядерная сделка

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - СВПД, которое ограничивало развитие Ираном ядерной программы в обмен на пошаговое снятие санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Затем переговоры приостановились: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.