Россиянин, заявлявший о 20-летнем рабстве в Казахстане, уехал на родину

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин России Алексей Котов, заявлявший, что его держали в трудовом рабстве в крестьянском хозяйстве в Карагандинской области Казахстана, уехал на родину, сообщила пресс-служба посольства РФ в республике.

"Сегодня утром рейсом "Аэрофлота" гражданин России А.А.Котов вылетел в Москву. Его отъезд на родину был организован посольством России в Казахстане", - говорится в опубликованном в четверг в фейсбуке сообщении.

Как сообщалось, 44-летний россиянин выложил в интернете видеообращение, в котором заявил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации со стороны местного жителя в Шетском районе Карагандинской области Казахстана. Казахстанская полиция начала досудебное расследование по статье 126 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса республики.

Для проверки данной информации следственно-оперативная группа выехала в Шетский район. Допрошенный в присутствии сотрудников российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался мобильным телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства, сообщала пресс-служба МВД Казахстана.

От заявления на владельца крестьянского хозяйства Котов отказался, пояснив, что претензии к нему не имеет. Свое видеообращение в соцсетях россиянин объяснил желанием вернуться домой.