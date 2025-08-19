СК проверит информацию о незаконном удержании людей в селе под Воронежем

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет инициировал процессуальную проверку в связи с информацией в медиапространстве о том, что на ферме в селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области неизвестные лица незаконно удерживали людей и подвергали их насилию. Об этом сообщает телеграм-канал СК.

Проверку проводят следственные органы СК по региону.

Посольство Белоруссии в России сообщило в Telegram, что дипломаты "разбираются в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых - белорусы".

"В частности, белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов, до одного из них удалось дозвониться", - отмечает посольство.

По его данным, подробности будут представлены по результатам проверки правоохранительных органов Белоруссии и России.