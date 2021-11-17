Россиянина освободили из трудового рабства в Карагандинской области Казахстана

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Шетском районе Карагандинской области Казахстана из трудового рабства освобожден 44-летний гражданин РФ, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного департамента полиции.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в одной из зимовок Шетского района установлен 44-летний мужчина - гражданин Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя", - рассказал собеседник.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

По данным пресс-службы, информация о нахождении иностранца в рабстве была получена в ходе мониторинга социальных сетей.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 126 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса.