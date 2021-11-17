Полиция узнала о рабстве россиянина в Казахстане благодаря его видеообращению

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о незаконном лишении свободы россиянина Алексея Котова на территории Казахстана благодаря видеообращению мужчины на Первый канал.

"От журналистов Первого канала в пресс-центр МВД России поступила информация о местонахождении жителя деревни Горе-Грязь Ярославской области Алексея Александровича Котова, который пропал без вести около 20 лет назад. Ему удалось сделать видеообращение с просьбой о помощи, которое попало в распоряжение телепрограммы", - сказали журналистам в пресс-центре МВД России в среду.

Как сообщили в полиции, информацию о Котове оперативно передали руководителю Представительства МВД России в Казахстане, благодаря чему россиянин был освобожден.

"В настоящее время Алексей Котов в сопровождении руководителя Представительства МВД России в Республике Казахстан направляется в Нур-Султан. Совместно с Консульским отделом Посольства РФ в Республике Казахстан будут решаться организационные вопросы, связанные с его возвращением в Россию", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, в Шетском районе Карагандинской области Казахстана из трудового рабства освобожден 44-летний гражданин РФ Алексей Котов. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя.

По факту произошедшего казахстанскими правоохранительными органами начато досудебное расследование по статье 126 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В свою очередь ярославские следователи организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о Котове.

Власти Ярославской области обещали оказать Котову всю необходимую помощь – оформить документы, отправить в санаторий, трудоустроить.