Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Заявивший о 20-летнем рабстве в Казахстане россиянин отказался от своих слов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин РФ Алексей Котов, заявивший о содержании в трудовом рабстве в крестьянском хозяйстве в Карагандинской области Казахстана, признался, что сказал неправду, сообщила пресс-служба МВД республики.

"По видеообращению зарегистрировано уголовное дело и для проверки данной информации осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которой в Шетском районе установлены крестьянское хозяйство, его владелец и сам Котов. Допрошенный в присутствии сотрудников Российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства", - говорится в сообщении.

От заявления на владельца крестьянского хозяйства Котов отказался, пояснив, что претензии к нему не имеет, единственной целью обращения было вернуться домой.

Как сообщалось, накануне 44-летний россиянин заявил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации со стороны местного жителя в Шетском районе Карагандинской области Казахстана. Полиция начала досудебное расследование по статье 126 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса республики.

Алексей Котов Казахстан

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 18 ноября

Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed

Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed

Ракета Electron вывела на орбиту два американских спутника

На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Ржавчина"

На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Ржавчина"

Арабская коалиция нанесла удары по объектам йеменских повстанцев-хуситов

Рэпер Янг Дольф погиб в перестрелке в штате Теннесси

Рэпер Янг Дольф погиб в перестрелке в штате Теннесси

Белоруссия прекращает поставки электроэнергии на Украину

Из Белоруссии репатриируют 325 иракских мигрантов

Из Белоруссии репатриируют 325 иракских мигрантов

В ESA обеспокоились возможными последствиями для МКС испытания РФ противоспутникового оружия

Шеф Пентагона осудил испытание РФ противоспутникового оружия

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });