Заявивший о 20-летнем рабстве в Казахстане россиянин отказался от своих слов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин РФ Алексей Котов, заявивший о содержании в трудовом рабстве в крестьянском хозяйстве в Карагандинской области Казахстана, признался, что сказал неправду, сообщила пресс-служба МВД республики.

"По видеообращению зарегистрировано уголовное дело и для проверки данной информации осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которой в Шетском районе установлены крестьянское хозяйство, его владелец и сам Котов. Допрошенный в присутствии сотрудников Российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства", - говорится в сообщении.

От заявления на владельца крестьянского хозяйства Котов отказался, пояснив, что претензии к нему не имеет, единственной целью обращения было вернуться домой.

Как сообщалось, накануне 44-летний россиянин заявил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации со стороны местного жителя в Шетском районе Карагандинской области Казахстана. Полиция начала досудебное расследование по статье 126 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса республики.