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Рейс с 431 мигрантом на борту вылетел из Белоруссии в Ирак

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рейс, на борту которого находится 431 мигрант из Ирака, вылетел из Минска в Багдад, сообщили "Интерфаксу" в четверг в посольстве Ирака в РФ.

"Только что вылетел самолет. 431 человек на борту", - сказал представитель иракской дипмиссии. Он добавил, что дополнительных рейсов пока не планируется.

Как сообщалось, иракские власти в среду объявили о намерении вернуть на родину более 300 граждан страны, застрявших на границе с Белоруссией. "Число тех, кто добровольно решил вернуться из Беларуси, достигло 325", - сообщил журналистам представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф. По его словам, возвращение проходит в координации с властями Белоруссии.

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Ас-Сахаф добавил, что самолет, который вылетит из Минска в четверг, сделает промежуточную посадку в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а затем вылетит в Багдад.

Ирак ранее приостановил полеты в Минск из-за критической ситуации с мигрантами, сложившейся на белорусско-польской границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается с начала прошлой недели, когда к границе, в надежде проникнуть на территорию ЕС, подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Ирак

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