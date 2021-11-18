Из Белоруссии репатриируют 325 иракских мигрантов

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Власти Ирака в четверг намерены вернуть на родину более 325 граждан страны, застрявших на границе с Белоруссией. Об этом заявил представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.

По его словам, возвращение проходит в координации с властями Белоруссии. Ас-Сахаф добавил, что самолет, который вылетит из Минска в четверг, сделает промежуточную посадку в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а затем вылетит в Багдад. При этом власти Ирака не сообщили каких-либо дополнительных деталей о том, будут ли еще подобные рейсы в будущем, и сколько граждан Ирака захотят ими воспользоваться.

Во вторник в посольстве Ирака сообщили "Интерфаксу" о 200 иракцах, выразивших желание вернуться на родину. В дипмиссии тогда отметили, что это число может увеличиться. По словам представителя посольства, среди тех, кто вернется на родину, есть женщины, дети, семейные пары.

Иракский дипломат подчеркнул, что те, кто уже обратились в посольство страны, находятся в Минске в ожидании намеченного вылета. Проблем с тем, чтобы доставить их в Минск от границы не было, сказал он, подчеркнув, что белорусские власти оказывают всё необходимое содействие. Ирак ранее приостановил полеты в Минск из-за критической ситуации с мигрантами, сложившейся на белорусско-польской границе.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.