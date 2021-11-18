Белоруссия насчитала 7 тыс. мигрантов в стране, в том числе 2 тыс. на границе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии находится около 7 тысяч мигрантов, из них около 2 тысяч остаются на границе, сообщила в четверг пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

"На сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тыс. беженцев. Из них на границе - в так называемом стихийном лагере - около 2 тыс. человек. И от 200 до 500 человек - по имеющей информации - также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли", - сказала пресс-секретарь. Видео опубликовано в близком к президентской пресс-службе телеграм-канале "Пул Первого"

Она рассказала о договоренностях, которые были достигнуты на переговорах по мигрантскому кризису между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным 5 тысячам вернуться на родину", - сказала пресс-секретарь, комментируя

"Да, к сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня, 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака", - отметила пресс-секретарь.

Остальные находящиеся в Белоруссии беженцы, по ее словам, настаивают на предоставлении убежища в ЕС, прежде всего в Германии.

Эйсмонт также отметила, что Европейский союз не выполняет договоренности по урегулированию кризиса с мигрантами. "Мы выполняем свои обещания, притом что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства", - сказала она.

По ее словам, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Лукашенко и Меркель во время второго телефонного разговора.