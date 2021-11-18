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Мигранты в соцсетях пожалели, что потратили тысячи евро и застряли в Белоруссии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мигранты на белорусско-польской границе в соцсетях поделились, что они напуганы, устали и сожалеют о попытке пересечь границу, сообщает в четверг телеканал Sky News.

"Те, кто говорят, что границы открыты – они не открыты. Это ложь ... Контрабандисты распространяют слухи", - цитирует Sky News сообщение одного из мигрантов в соцсетях.

"Не приходите сюда, не следуйте за толпой. Здесь плохо. Я заплатил контрабандисту 4 тысячи евро и не смог пересечь границу", - добавил он.

Другой мигрант признается, что уже задумался о возвращении домой. По его словам, он заплатил 3800 евро, чтобы оказаться на белорусско-польской границе и еще потратил тысячу евро за время пребывания там. "Теперь мне нужно будет заплатить 800 евро за мой обратный билет домой", - сказал мужчина.

"Я только что посмотрела новости в фейсбуке, сейчас я в Минске и не могу уехать ... Я девушка, и одна. Со мной никого нет", - пишет одна из женщин. Кто-то в переписке в чате советует ей заплатить контрабандисту $3 тыс. долларов за помощь в пересечении границы, чтобы попасть через Польшу в Германию. Именно Германия, по признанию многих мигрантов, является конечным желаемым пунктом их маршрута.

По данным Sky News, сейчас на белорусской стороне границы видны автобусы, на которых планируется вывезти мигрантов, желающих покинуть приграничную зону.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается с начала прошлой недели, когда к границе в надежде проникнуть на территорию ЕС подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Польша

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