МИД Германии и Франции пригрозили последствиями за попытки нарушить целостность Украины

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД Германии и Франции обеспокоены военной активностью России близ украинской границы, говорится в заявлении министров двух стран.

"По причине новой обеспокоенности движением российских сил и материалов вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и прозрачность касательно ее военной активности. Каждая попытка нарушить территориальную целостность Украины будет иметь тяжелые последствия", - сказано в заявлении, которое было обнародовано в понедельник по итогам встречи министров с украинским коллегой в Брюсселе.

При этом министры иностранных дел Германии и Франции призвали Киев к сдержанности в связи с движением войск РФ близ украинской границы, говорится в заявлении министров двух стран.

Они также выразили сожаление, что Россия отказалась от встречи министров "нормандского формата". "Мы остаемся приверженными решению конфликта на основе минских соглашений. Мы сожалеем, что Россия вновь отказалась от встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел", - сказано в заявлении, обнародованном по итогам встречи.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что не отмечает перемещения российской техники и военных непосредственно у границ страны. "Непосредственно возле границы мы не фиксируем никакого перемещения техники или военных смежной страны. Если какие-то действия и происходят, то они могут происходить в десятках, а то и сотнях километрах от государственной границы", - сказал представитель службы Андрей Демченко в эфире телеканала "Украина 24".