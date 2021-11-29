В Кремле надеются, что Путин и Байден пообщаются до конца года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Дата телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не определена, до заседания ОПЕК 2 декабря она не планируется, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его спросили, могут ли два лидера провести разговор в ближайшие два дня.

"Сейчас в планах такого разговора нет. Но рабочие планы на то и рабочие, что в них добавляются мероприятия, корректируются мероприятия", - ответил Песков.

По его словам, по поводу даты телефонного разговора согласованной четкой даты нет. В Кремле рассчитывают, что он состоится до конца 2021 года, добавил он.

28 ноября он сказал, что первая беседа президентов, вероятно, пройдет в формате видеоконференции.

На вопрос о том, будут ли обсуждаться на планируемых переговорах цены на нефть, пресс-секретарь президента ответил, что эта тема важная и нельзя исключать, что одна из сторон может ее затронуть.

"Но пока каких-то фиксированных наборов тем нет. Конечно, в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях", - сказал Песков.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 декабря 2021 года.

Первая и единственная очная встреча Путина и Байдена состоялась в июле 2021 года в Женеве. 26 ноября Байден сказал, что обеспокоен стягиванием российских военных к границе с Украиной, и допускает, что обсудит ситуацию с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.