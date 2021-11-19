Норвегия ужесточит правила въезда из-за вспышки COVID-19

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Норвежские власти ужесточают контроль за пересечением границы из-за ситуации с коронавирусом, теперь каждого въезжающего обяжут регистрироваться до пересечения границы, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Так, с 26 ноября, когда вступит в силу это решение, каждый въезжающий в Норвегию подданный или иностранец старше 16 лет должен будет за три дня до прибытия зарегистрироваться на специальном сайте. Эта информация впоследствии будет передаваться на приграничные КПП, и люди без регистрации не смогут въехать в Норвегию.

Министр здравоохранения страны Ингвильд Хьеркол также призывает норвежцев отказаться от приветствия рукопожатием "и обратиться к безопасным способам приветствия друг друга".

В последние дни в Норвегии, как и в некоторых других европейских странах, фиксируют рост заражений коронавирусом.

В сентябре в Норвегии отменили все связанные с коронавирусом ограничения после улучшения эпидемиологической обстановки, а также благодаря высокому числу вакцинированных. К настоящему моменту в стране свыше 90% населения получили одну прививку вакцины против COVID-19, а 87,3% - обе.

Всего за время пандемии COVID-19 в Норвегии зарегистрировали 237 тыс. случаев заражения, 996 человек скончались.