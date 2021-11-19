Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило 256 млн

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы выросло до 256 млн 86 тыс. 918. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 132 тыс. 341 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 млн 531 тыс. 360 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 768 697.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 489 тыс. 623. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 465 082 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 989 тыс. 962 заболевших, из них умерли 612 144 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 660,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 365 человек, в Индии – 333, Бразилии – 2 852.