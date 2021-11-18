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Австрия и ФРГ снова побили антирекорды по заболеваемости COVID-19

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Австрии и Германии снова установлены антирекорды по суточному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией, бундестаг на этом фоне принял законопроект об ужесточении доступа граждан на рабочие места, сообщает АР.

В Австрии впервые с начала пандемии выявили за сутки больше 15 тысяч заразившихся коронавирусом - 15 145. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в девяти провинциях в Верхней Австрии, где один из самых низких уровней вакцинации населения по стране.

В Германии Институт Роберта Коха сообщил о суточном приросте в 65 371 новый случай COVID-19, это на 12 500 больше, чем днем ранее. За неделю средний показатель заболеваемости составил 337 случаев на 100 тысяч человек против249 случаев на прошлой неделе.

Накануне сразу в нескольких европейских странах сообщили о рекордно высоком уровне заболеваемости коронавирусом. Антирекорды по COVID-19 зафиксировали в Чехии, Словакии, Венгрии, Норвегии и других странах.

Нижняя палата парламента ФРГ одобрила законопроект, по которому на работу и в общественный транспорт будут допущены только привившиеся или выздоравливающие после COVID-19 люди, либо те, у кого отрицательные ПЦР-тесты. Также он вводит обязательное тестирование сотрудников и посетителей домов престарелых и дает правительствам земель право ужесточать ограничения. Теперь законопроект рассмотрит бундесрат.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Германия Австрия Коронавирус Бундестаг

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